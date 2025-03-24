單管雙程逆線行 欖隧2的士互撼

意識錯誤急煞太遲 2司機俱傷送院救治 大欖隧道在昨日凌晨實施單管雙程措施期間，一名的哥懷疑駛錯線，驅車沿已封閉的中線往元朗方向疾馳，途中再切入右線，變成逆向駕駛。此時，涉事的哥見到另一輛的士迎頭馳至，一度嘗試急煞，但始終無法避免兩車相撞。意外造成兩輛的士之車頭受損，兩名司機均受輕傷，需要送院治理。

昨日凌晨時分，大欖隧道往元朗方向管道實施單管雙程行車，左一線開放往元朗方向的車輛，中線則封閉，第3線開放往九龍方向的車輛行駛，管道頂部有燈號指示駕駛人士。而在凌晨約3時58分，一輛俗稱「小露寶」的混能的士沿管道往元朗方向行駛，惟的哥懷疑入錯線，駛入已封閉的中線，再切入右線的第3線，結果引發車禍。

凌空迴轉半周橫亘路中 有途經車輛「車Cam」拍下意外經過，司機其後將影片傳送給本報。影片顯示，混能的士在管道內愈開愈快，途中更越過雙白線切入右線，車上的哥疑見到對頭車的燈光照射，始察覺事不對勁，雖然他在最後一刻嘗試煞車，但仍與一輛往九龍方向行駛之的士迎頭相撞。

由於衝擊力猛烈，涉事的士被撞至彈起，凌空迴轉半周後，車頭掉轉停在路中。意外後，兩車車頭均嚴重損毀，分別橫亘於右線及中線上。隧道公司職員得悉意外後，立刻報案求助。

救護員趕至，兩名分別姓鄭（57歲）及姓梁（33歲）的哥俱受傷，他們均清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，該兩輛的士其後由拖車拖走。受事件影響，大欖隧道來回交通一度受阻。警員正調查意外原因。