醫健：藥到病除：骨關節炎持續 恐致肌肉萎縮

骨關節炎源於關節軟組織的漸進性損耗。在健康狀態下，軟骨組織作為關節緩衝，能確保骨骼活動時的順暢滑動。然而當軟骨結構因多重因素產生磨損或破壞時，將導致骨質直接摩擦接觸，進而引發疼痛反應、局部腫脹及關節活動度受限等臨床表徵。此病症的發展具時序累積特性。

藥物針劑可治療 在症狀發展方面，初期多為間歇性運動後疼痛，經休息可獲改善。隨着病程進展，疼痛強度將由輕度不適轉為持續性劇痛，甚至影響夜間睡眠品質。值得注意的是，關節僵硬與活動範圍受限除直接影響生活功能外，更可能誘發周邊肌肉萎縮，形成惡性循環。

針對治療策略的擬定，現代醫學採階梯式介入模式。藥物治療首選以對乙醯氨基酚（撲熱息痛）及非類固醇抗炎藥進行疼痛控制，針對頑固性疼痛個案，可考慮關節腔內注射類固醇以快速抑制發炎反應，或施打玻尿酸製劑改善關節潤滑功能。近年研究顯示，葡萄糖胺與軟骨素複方補充劑在特定族群中具有軟骨保護潛力，療程評估應持續觀察4至6個月以確認臨床效益。

綜合而論，骨關節炎的臨床處置需整合生物力學調整、藥物控制與生活形態修正，針對不同病程階段採取個別化治療方案。定期關節功能評估與跨科別醫療團隊合作，將有助於延緩疾病進程，提升患者生活質素。

香港醫院藥劑師學會

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