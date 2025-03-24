逾千人揹水越野賽 為缺水地區籌款

【本報訊】「揹水一戰2025」昨於港島徑舉行，吸引過千人一同揹起4.8公升水負重越野，今屆賽事為缺水居民籌得逾293萬元善款，所有款項將支持柬埔寨、尼泊爾缺水村落建設水設施。適逢賽事10周年，大會於終點設展覽區，展出揹水一戰10年來的戰衣、獎牌及海報，與參賽者回顧揹水歷程。

本地慈善團體「點滴是生命」主辦的慈善越野賽「揹水一戰2025」，有過千名參賽者昨早7時45分，由香港仔嘉諾撒培德書院起步，現場氣氛非常熾熱。

今屆賽事設有15公里及30公里路線，途經山頂廣場、薄扶林郊野公園等，終點為香港仔郊野公園。賽事除了設有個人、二人及四人組別，亦設企業盃。

點滴是生命會長李彩芬表示，揹水一戰一直與點滴是生命慈善工作相輔相成，「揹水一戰從不只是一場拼成績的比賽。」她寄語參賽者記着背後的重量、咬緊牙關堅持的力量，「是大家的決心與毅力，為無數生命送上改變。」將大眾的善心與汗水轉化為具體的水設施，以淨水作為扶貧的第一步。