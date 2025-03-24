手術期間漏水 中大醫院須交報告

【本報訊】本報日前踢爆，獲政府貸款40多億元興建、建院僅4年的香港中文大學醫院，早前有手術室在手術進行期間突然天花板漏水，但衞生署卻稱沒接獲任何通報。署方昨午表示接獲查詢後，已即時聯絡該醫院調查和跟進，又指就漏水事件，私院毋須呈報予衞生署，但為審慎起見，已要求該醫院提交調查報告。

本報日前獲悉，中大醫院早前做眼科手術期間，天花板忽然漏水，手術室驚變「水舞間」。醫護人員以手術鋪巾遮蓋病人及儀器。中大醫院其後證實事件，立即暫停使用涉事手術室，又稱當時病人手術已近最後階段，不受影響。但本報另向衞生署查詢，卻獲回應指沒收到醫院通報。

衞署將就調查結果跟進 衞生署昨日終於表示，私家醫院須根據《私家醫院實務守則》向該署通報須呈報事件，包括醫療風險警示事件、重要風險事件及其他須呈報事件，如影響醫院運作的嚴重事件等。雖然漏水事件不屬根據《守則》中的須呈報事項，但衞生署為審慎起見，已要求該醫院提交調查報告。署方會評估調查結果及醫院的採取措施，並作出跟進，以避免類似事件再發生。