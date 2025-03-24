功夫茶：醫管局高層人工貴 節流減薪永遠唔使

財赤擬增公營醫療費 功夫茶探討病人閉翳 消息指政府最快將於本月底公布公營醫療收費調整方案。急症室收費方面，緊急個案全免或減免，非緊急收費180元以上，更可能加至與現時私家診所收費睇齊；電腦掃描、磁力共振等項目亦很大機會逐項增加收費。政府財赤，官僚開源無能，又不肯減薪，節流只識向市民埋手，貧苦弱勢社群很大機會因此延誤就醫。公院收費增加，派藥縮皮、醫療事故爆不停，諷刺的是醫管局肥上瘦下，高層出名高薪，節流卻永遠動不到他們一根毛髮，難道這就是高官說的「增添市民幸福感」嗎？今集《功夫茶》探討相關事件。

公營醫療收費樣樣加，負責「吹風」的吹噓說「價格是可負擔的水平」，又有消息指調整收費的同時，政府亦會加大「安全網」，包括放寬入息資產審查，甚至說連中產人士若需要接受昂貴的藥械治療，亦可獲資助，大派定心丸。不過，不少關注病人權益組織已經表示擔心，增加收費會加劇中下夾心階層及基層的經濟壓力，同時會降低病人求醫意欲，尤其是收入較低、需要經常覆診的慢性病人。本港面對財赤，但一班薪俸待遇高、開源能力又「冇計」的港產官僚，面對社會大眾要求高官、議員、公務員齊齊減薪，與市民共度時艱，他們則以凍薪來輕輕帶過。

關注組織憂基層延誤就診 公院急症室現時不論求診者緊急程度，每次診症一般劃一收費180元，消息指稍後將會按緊急程度調整收費，危殆或危急會免費，而緊急、次緊急及非緊急則會加價。據了解，新收費可能加至跟現時私家診所差不多的水平。對於急症室擬兩級收費，有醫學會代表說，有助減少「求方便」的病人。當然亦有市民濫用急症室服務，正如一本探討「香港醫療制度是否壞咗呀」的書，訪問曾擔任香港護理專科學院院長的黃金月教授，她指「外國人病了例如感冒，其實不會立即看醫生，會先做一些症狀管理，不行的話會去護士診所，再有需要才看醫生。」書的小標題形容「香港人太習慣睇醫生」。另外，書中亦引述有醫護指，有些人去急症室求醫，到頭來原來只是血壓有點高，並未有其他病痛。

2017年6月公院急症室調整收費，當時由100元加至180元。不過，據資料顯示，2017年7月至2018年6月急症室求診人次，與收費調整前的同期比較，整體急症室的求診人次只下跌了約4.4%。急症室加價就如「鹽罌放米」，被震走的從來不是那班經濟狀況比上不足比下有餘的人，而是嚇怕了一班捉襟見肘的弱勢社群。有關注病人權益組織稱，擔心公營醫療加價下，患者會延誤診治，貧苦大眾會因為經濟欠佳選擇「死頂」。坦白說，急症室收費一日不加至比私家診所貴，對於那些「只是血壓有點高」、並非基層的一般民市，他們是依然會「太習慣睇急症室」。問題核心是，急症室應不應該接納非急症，而不是只知加價。

醫療事故爆不停 無比諷刺 除了加價，醫管局由今日起，改為每次最多只會向普通科門診、專科門診及出院病人配發24周藥物，希望「減少浪費，避免藥餘」，據說估計每年可節省數千萬元。審計署曾有報告批評醫管局，藥單所發藥物的平均可用日數普遍持續增加，在2011/12至2015/16年度，專科門診的平均給藥日數由76.4增至84.2日。審計報告狠批醫管局沒有就藥物的浪費程度作出評估，以便採取適當措施解決有關問題。在公營醫療收費加價時，醫療事故爆不停，醫管局一班高薪高層又應否作出適當措施呢？