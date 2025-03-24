Coldplay演唱會需換票 消委會迄收25投訴

【本報訊】將於下月在啟德於體育園舉行巡迴演唱會的英國樂隊Coldplay又爆門票印錯事件，主辦方上周開始發放實體票，但1,399元的企位門票觀眾卻被要求換票。消委會表示，截至昨早11時，接獲25宗有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴。

消委會對事件表示關注，敦促Cityline盡快完成換票安排，以保障受影響消費者的權益，又指受影響的消費者如需尋求協助，可到消委會網站填寫投訴表格，並提交交易憑據；或辦公時間致電消委會投訴熱線29292222查詢。

據了解，今次事件涉入場票上面出現印刷問題，不影響座位編排，但主辦單位為免觸犯商品說明條例，所以安排換票，以釋除觀眾疑慮。有觀眾則指，錯誤主要出在1,399元價值的門票，有的被印上「VIP-FLORIS」及「STAN ALIPAY」。

廣州深圳可換新票 Cityline前晚就事件向觀眾致歉，稱1,399港元的企位門票資料有偏差，會安排觀眾換票，不換票的觀眾屆時持舊票不能入場，又指觀眾可在香港7個地方及內地廣州與深圳兩個地方，持已發出的門票換領新票，服務日期為3月24日至4月7日，亦會全額退還受影響門票所產生的客戶服務費。

退款將自動存入與購票時使用的信用卡或電子錢包，而退款處理時間約需6至8周，具體時間視個別發卡銀行的處理速度而定。對於使用信用卡或電子錢包購票的門票，不會以現金或支票方式退款。