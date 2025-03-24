肇慶交流團21師生腸胃炎 8人染諾如

【本報訊】青衣保良局羅傑承（一九八三）中學上周四（20日）出發參加三日兩夜肇慶考察後，陸續有學生出現腸胃炎徵狀。衞生防護中心昨日回應事件指，根據教育局提供的資料，中心前日知悉該交流團懷疑出現急性腸胃炎群組個案。135名師生出發到肇慶交流，當中20名學生及一名老師出現嘔吐、腹瀉和發燒，其中8人的樣本驗出諾如病毒。

防護中心展開流行病學調查，得悉青衣區一中學的135名師生於上周四出發到肇慶進行3天的交流，當中20名學生及一名老師自上周五上午約11時至翌日早上約8時的期間內，陸續出現與諾如病毒感染脗合的病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中18人曾在當地求醫，全部情況穩定並已出院。

除團餐外無其他共同進食 中心正從不同方向調查是次諾如病毒爆發個案的可能源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性。初步調查結果顯示，所有21名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物，近日該學校亦沒有急性腸胃炎爆發個案。經分析個案的發病時間，中心初步未能排除個案經進食受污染食物而受到感染。中心已把相關的流行病學調查資料通報廣東省衞生當局，並獲悉內地已就個案展開調查。

中心已向受影響學校提供有關急性腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議。中心會繼續跟進事件和進行流行病學調查，包括安排患者收集糞便樣本作化驗。中心亦已知會教育局，提醒注意相關情況。