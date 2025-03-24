學子自殺個案趨增 倡醫生多受輔導培訓

將恒常化三層應急制 及早介入處理問題 中學生情緒問題日趨嚴重，近年自殺個案增加。政府前年12月推出應對中學生自殺風險的「三層應急機制」，鼓勵家、校及社會合作，及早識別有較高自殺風險的學生，並於去年底宣布將機制延長至今年底，加強支援學生。精神健康諮詢委員會主席林正財昨在節目中表示，委員會正與政府商討今年內將機制恒常化，並期望培訓更多醫生接受輔導訓練，從而處理精神健康問題。

現行的三層應急機制下，校長可轉介有嚴重精神健康需要的學生予社會福利署的「校外支援網絡隊伍」社工或醫管局精神科作跟進，社會福利署回覆查詢時指去年11月至今年2月底，隊伍共接獲97宗學校轉介個案。醫管局則指截至2025年1月31日，醫管局精神科服務共接獲379宗透過第三層機制由校長轉介的個案。

家庭醫生認受性較強 林正財稱，以往處理精神健康問題，基本上只靠精神科醫生和臨床心理學家，兩者加起來總共只約數百人，並不足夠，根本應付不了，因此應該多培訓其他醫生，讓市民不用每次都要看精神科醫生。而家庭醫生是市民慣常求診的，對方知道病人的家庭背景等各方面，認受性也會比較強。林同時鼓勵市民修讀精神健康急救課程，學懂處理自身以及家人、朋友的精神問題。

另外，對於青少年吸食太空油毒品有上升趨勢，去年共有300人被呈報吸食「太空油毒品」，其中75%為21歲以下青少年。林正財稱，長期吸食太空油，會嚴重影響精神健康，部分人會用電子煙彈來吸食，因此，若要保護青少年，全面禁止電子煙彈，不要讓年輕一代接觸到電子煙，相信更好。

林正財表示，社會人士真的要保護青少年，就不應讓他們接觸到電子煙，而現時執法部門會以試紙進行檢測，抽查電子煙內是否有太空油的成分，林正財認為這樣做會有一定的阻嚇力，「以前你攞（電子煙）出街，以為冇乜風險，其實真係唔係一樣好事」，而當局亦應加強宣傳及教育，提高青少年對毒品的防範心。