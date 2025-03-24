文創產業急追落後 政府：策略性引入企業

【本報訊】香港文創產業發展落後，必須急起直追。有財金官員近日到北京出席「中國發展高層論壇」，該官員指文創產業有龐大商機，而香港在發展文創產業上擁有許多獨特優勢，包括中西文化薈萃、多元包容的創作空間，創作人同時了解內地市場及富有國際視野。新一份《財政預算案》提出，政府未來5年支持文化和知識產權創造者和生產者推進超過30個文化知識產權（IP）項目。

財金官員昨在網誌中除提及本港文創方面的優勢外，又指引進重點企業辦公室亦將擴闊目標企業範圍，策略性地引入更多結合創科的文創企業，以加速本地創意產業的蓬勃發展。該官員指香港歡迎更多文創企業，善用香港這個聯通內外的國際平台在資金、人才、訊息、國際化和專業服務等各方面的優勢，發展國際業務。

在訪京期間，該官員參觀了兩間企業，其中一間是在業內具領導地位的潮流文化創意企業，考察文創類IP產品的孵化，並了解企業的IP產品管理和營銷經驗，又指文化創意產業近年蓬勃發展，衍生出大量商品，並引發跨界別創作，帶來龐大商機，而一些深受歡迎的IP商品，成為不少人對文化認同與情感連結的載體，除了是滿足消費者的實際消費需求，亦看準消費者格外重視的購買樂趣和過程體驗。

內地AI公司籌備來港上市 除文創企業外，該官員亦參觀了一間人工智能企業，專注應用於智慧交通管理、自動駕駛、感知機械人等領域。負責人向該官員表示，正計劃在香港設立國際業務總部和全球研發中心，亦籌備在香港上市，該官員指現時港交所處理的上市申請超過100宗，既有新能源領域的全球龍頭企業，亦有內地「小龍」企業。