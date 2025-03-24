下月低空經濟試點 科技園正研究航線

【本報訊】本港創科產業持續發展，香港科技園公司今個財政年度收入約20億元，亦協助園內逾800間創科企業，包括提供租金優惠及協助將基礎科研商品化等。科技園未來目標將投資基金增長至逾70億元，下月將進行低空經濟試點項目，目前正研究航線。他又指，香港科業及研發人員比深圳及上海數量少，需要鼓勵青年投入創科發展。

冀投資基金增至70億 香港科技園公司行政總裁黃克強昨日在一個電台節目中表示，科技園財務穩健，園方2015年起透過投資基金協助初創企業，目前基金達22億元，目標未來增長至逾70億元。他指香港的科技發展不俗，培養出不少初創公司，科技園年初帶領不同初創企業，出席美國國際消費電子節，及西班牙世界通訊大會，發掘外國市場。在地緣政治局勢下，初創企業發展美國市場面對困難，要少講AI，着重應用，但認為美國西岸是創科聖地，企業有需要了解當地市場。

黃又指，香港基礎科研實力強，科技園希望協助將科技轉化為產品，指目前香港有逾4,700間創科企業，有4至5萬名研發人才，然而，相比內地深圳及上海等城市，數量仍然少。他認為，香港創科未來要倍數增長，其中新田科技城及河套園區落成後，要吸引更多創科企業進駐，同時要改變社會文化，鼓勵青年投入創科發展。另外，黃透露下月將在科技園進行低空經濟試點項目，初時會運送食物等，目前正在研究航線。