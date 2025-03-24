無人機擬放寬負重限制 就載人試飛修例

當局指市區配送 需兼顧安全實用 政府正積極推動低空經濟發展，首批「監管沙盒」試點項目已正式出爐，共計38個項目獲選，涉及利用無人機作巡查、救援、送餐及送藥等，部分項目下月起開始試驗，首階段試驗期為6個月。運輸及物流局表示，第二階段會擴大至園區周邊範圍，甚至可能試行載人。另外，考慮到效率，屆時試點較多在新界，例如北部都會區，以及離島，市區較少。對於有人關注無人機的安全及私隱影響，她稱今季會有修例建議，涵蓋私隱保護，又會放寬無人機的負重。

運輸及物流局局長陳美寶昨在電視節目表示，市區範圍人口密集，亦有高樓大廈，要找到一些適合的起降點是有一定限制，當局現時試驗的地方，包括在一些特定園區，園區內或可選取適合的時間試飛，甚至在一些大樓上也可以飛過的，亦都可設定一些適合的降落點和起飛點，該處會有一個細小的定位，讓無人機起降。但若在市區內，要視乎現時在公共交通服務，或者其他的物流配送，效率也相當高，故無人機或低空經濟，最終希望能創造一個經濟價值，「多啲可以試驗到，多啲實際操作到」，但也會考慮成本效益，如何才能把低空經濟發揮到最強和理想。

試驗重點由園區往離島 她續指，除了香港和九龍核心地帶，新界偏遠地區，本港亦有很多離島，同樣很多居民居住在不同地方，目前若涉及運送物資、信件、藥物、樣本等，可能要通過多重交通工具才能運送到，所以在時間性或效率性相對不高，故日後在試驗項目內，重點會有由園區飛往離島，包括馬灣、愉景灣和長洲等，可建立一些特定航道和配套設施，屆時會提供很多經驗予當局。若有一些適合的地區，而航線不會對現時民航適合的起降點造成干擾，亦要顧及路面交通，在有關方面亦會積極研究。若要擴大範圍會選在北部都會區，會與發展局等在土地規劃預留規劃標準，硬件措施。

陳補充，低空經濟選取適合範圍和路線時，考量現時路面或海面上，距離不算飛得很高的地方，至於再高一點，可能是一些民航通道，維港兩岸海面上正是現時政府飛行服務隊飛行範圍，提供救援等其他服務，故要顧及在不同空域進行分野，會持開放態度，盡量兼顧安全和實用性之間，找出適合的地點。陳透露有一個項目會在招商碼頭進行試驗並結合科研，希望當有無人機試飛時，會有另一個無人機做監測，收集數據，作為日後系統設計時，會有很大作用。

提到第一階段暫時未有載人項目。她則指目前籌備的修例有兩部分，一部分是現行法例內負重水平限制，由25公斤提升至150公斤，可讓先進無人機容許飛行，同時希望有朝一日可載人，故同時間會修改另一條附屬法例，會包含一條特別條款，若作為試驗用途，可容許載人機試飛，但都要安全為本，所以未必那麼快載人。