母乳庫招募逾百捐贈者 將分發9間NICU

母乳庫能夠為健康風險較高的嬰兒送上珍貴禮物，有賴於一群愛心媽媽無私奉獻捐出母乳。陳敏婷是其中一位捐贈者，她的兒子於去年4月出生，因患有嬰兒黃疸需住院，故延遲餵母乳，導致奶量偏低，兒子亦只好喝奶粉補充，卻出現腸胃不適、睡不安穩的問題。護士建議她定時泵奶提升奶量，約3個月後，她成功轉為全母乳餵哺。陳憶述追奶的過程異常艱苦，但每當見到兒子喝奶後活力充沛，都覺得這個決定值得。如今她的兒子開始進食更多嬰兒食品，一天只喝3次奶，她也恢復全職工作，但她仍保持每天泵奶4次，多出的一次正是預留作捐贈。