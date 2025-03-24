學院倡家庭醫生教病人區分急症

【本報訊】政府正檢討公立醫院收費改革。香港家庭醫學學院副院長劉浩濂表示，是次改革並非要削減醫療服務，是以更合理方式分配資源，他過往亦觀察到有些病人不知道急症室真正的用途，有一些輕微疾病甚至純粹取病假紙等，都會影響急症室服務。對於鼓勵私家醫生開夜診，他指只是治標的方法，故學院提出提升病人的健康管理能力，除了意外是難以預防，建議一人一家庭醫生，由家庭醫生教育病人區分急症和非急症的情況。

香港家庭醫學學院建議家庭醫生教育病人區分急症和非急症的情況，鼓勵病人在非緊急情況下使用基層醫療服務，面對病人的疑慮，例如檢查是否愈多愈好等，家庭醫生可以向他們提供清晰解釋和實用建議，幫助市民消除誤解和焦慮。學院亦鼓勵家庭醫生積極參與政府的「慢性疾病共同治理先導計劃」，為病人提供優質的慢性疾病治理，從而減少相關併發症的出現，也減少需要專科醫療服務或住醫院的機會。透過家庭醫生教導病人自我健康管理，例如慢性病的監控、日常健康生活習慣的培養、定期參與預防醫療方案的習慣，可減少對急症室及專科門診的依賴。

稱醫生將重投慢病共治 此外，基層醫療健康專員彭飛舟昨出席活動後指，留意到「慢性疾病共同治理先導計劃」中，有90個醫生暫停收新症，相信與醫生因應季節性疾病，調整業務有關，部分醫生在流感爆發時，着重診治流感病人，有些醫生則會調節診症人數或停收新症。他重申，所有已配對參加慢病共治的市民，會跟隨醫生指示覆診，相信診所執整業務後，會重投計劃，認為參與計劃的醫生及市民人數會穩步上升。