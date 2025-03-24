登記器官捐贈 創新高近40萬人

受惠者感恩大愛無私 籲市民踴躍支持 由香港移植學會聯同香港醫學專科學院昨日舉行器官受贈者感恩大會。衞生官員表示，本港目前有超過2,600名器官衰竭患者等待器官移植，現時器官捐贈中央登記名冊數字接近40萬，創歷史新高，但認為尚有很大進步空間，數據顯示，18歲以上的登記人士只有約百分之六，希望未來的登記名冊數字有「跨越性」的上升，呼籲市民繼續踴躍登記。會上有器官受贈者感恩有幸先後兩次換心，讓她恢復體力和新生。另亦有做了雙肺移植的受贈者飽受病魔煎熬，目前可以上班和照顧家庭。

當局表示，沒有器官捐贈就沒有器官移植，家人面臨最悲傷時刻依然將自己的損失，變成另外一份得着，是最偉大的表現，會令另一個家庭變得更完整。過去兩年有兩個奇迹的跨境器官捐贈個案，憶述當時醫護人員都覺得沒有可能時，奇迹就出現。

有多名捐贈者及受贈者在會上分享感言。51歲賴瑞蘭前年接受雙肺移植，她8歲肺部受感染，20多年來經常呼吸困難、喉嚨卡痰，2022年她持續氣喘，醫生建議她換肺，最終在前年1月加入輪候名冊，苦候半年終成功換肺。而活體肝臟捐贈的殷敏兒，在生死一瞬間捐肝救回急性肝衰竭的長兄一命，深深領會親情愛情無價。

港捐贈率仍是全球最低 器官捐贈者女兒吳小姐則指，父親因為突然中風入院，情況急速惡化，48小時內便去世，家人對是否捐出器官亦一度掙扎，但更希望透過捐贈父親器官，能延續生命，令有需要的人受惠。

香港移植學會會長馮恩裕指出，過去兩年，共有54位遺體器官捐贈者，拯救了138名器官衰竭病人。活體器官捐贈者方面則有56位，56名腎衰或肝衰竭患者受惠。馮恩裕表示，過去兩年，每年的遺體捐贈者不到30人，香港平均每百萬人口約有3.6位捐贈者，香港仍然是世界上最低的器官捐贈率的地方之一。

香港醫學專科學院主席李錦滔表示，醫學專科學院最近成立了「器官捐贈專責小組」，希望透過教育和宣傳、集合不同專科和相關持份者的智慧，制訂有效的策略，進一步推廣器官捐贈文化，提升公眾對器官移植的了解，並鼓勵更多市民支持這項生命延續的善舉。