外勞湧入礙就業 工會促保障港人優先

【本報訊】政府自2023年起透過多項行業計劃擴大輸入外勞，建造、運輸及院舍護理業，截至今年1月，合共批出近2.4萬個配額，「補充勞工優化計劃」推行一年半更批出配額達5.1萬個，涵蓋侍應、收銀、售貨、保安員及洗碗工等較低技術工種，不少為原定26個不能輸入的工種。有工會昨指大半年來收到不少本地工人反映就業困難，工資受壓，收入減少，對政府無節制輸入外勞表示不滿，提及政府曾承諾會確保本地勞工優先就業，工資合理增長，輸入外勞計劃不會打爛本地工人飯碗，敦促政府及時檢討調整計劃，確保本地勞工優先就業和工資合理增長。

工資受壓 本地勞工難議價 議員黃國認為香港經濟仍然疲弱，外勞大舉湧港，已損害本地就業。過去幾個月，陸續收到建造業、飲食零售等服務行業工人的投訴，尤其是年長、兼職工友，都反映僱主輸入外勞後「唔夠工開」，甚至無工可返，收入減少，較多雙職婦女任職的侍應更是重災區。他提及有連鎖米線店向傳媒透露，9間分店一共獲准輸入50名外勞，月薪13,000元包食宿，已毋須再聘請兼職，預計單一宗個案已經打爛百名本地兼職員工的飯碗。

香港建造業總工會理事長周思傑則稱，外地勞工以月薪制計算，日薪制本地工人無可避免變成外勞替工甚至被淘汰，有工開的本地工人亦被壓價，以紮鐵大工為例，很多時被壓價至2,100元甚至更低，遠低於工會的參考日薪是2,930元。

餐飲業亦同受牽連，由人手短缺演變成本地工人無工開。點心師傅余先生指外勞在公司那怕受到不當的工作要求，在工作量和工作時數都超過本地工人都會接受，令本地工人岌岌可危，亦削弱本地師傅議價能力，被以相同的要求工作時亦只能無奈接受。