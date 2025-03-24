規管簡樸房 劏房戶憂無屋住 當局製短片解說

【本報訊】政府計劃在今年內推動規管簡樸房計劃，以逐步取締劣質劏房，但不少劏房戶擔心未規管已被業主趕走。房屋局昨在社交平台上載一段短片，主要講及於未來有更多公營房屋供應，還有3萬個簡約公屋單位和逾兩萬個過渡性房屋單位，各自主力照顧輪候公屋3年或以上的甲類申請者及其他有迫切住屋需要的乙類申請者，有需要的基層市民絕對「有得揀」。

指將供應3萬簡屋單位 房屋局局長何永賢在社交平台貼文指講及簡樸房規管，不少人第一件事想起的，就是對當中住戶的影響，故局方特別製作了兩集影片，向市民解說當局進行簡樸房規管的背景。

首段上載的短片是講解簡約公屋，除指未來將會有更多公營房屋供應外，而目標是在2027/28年度前完成3萬個簡約公屋單位，元朗攸壆路100個單位在第一季入伙，而牛頭角彩興路將第二季入伙，其後是啟德有一萬個單位，還有屯門3A區、小欖、柴灣、屯門54區、馬鞍山、觀塘、黃大仙及上水等項目。

目前分間單位月租中位數為5,500元，簡約公屋月租中位數為1,300元，換言之，每月節省4,200元，5年便節省超過25萬元，以5年幫助3萬個家庭計算，總共超過75億元可以還富於民。

她指對基層市民而言，省下來的這筆錢一定有更好的用途，甚至可以儲蓄起來，變成日後購買資助出售房屋的首期。同時，簡約公屋還有多元的支援，輔助住戶的就業、就學及個人技能提升等。