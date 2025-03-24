獲聘組織須提供5大服務

【本報訊】在「聯廈聯管」試驗計劃下，獲聘組織須接觸小區內大廈的業主，鼓勵及協助他們參加試驗計劃。當局文件指該組織須提供5項服務，包括協助有興趣參與試驗計劃的法團恢復運作，轉介「三無大廈」業主參與「顧問服務計劃」成立法團。

據區議會文件指出，地區民政事務處會委聘具有豐富地區網絡及大廈管理或相關經驗的非政府組織。獲委聘的組織須向目標大廈的法團、業主或住戶宣傳及介紹試驗計劃，鼓勵目標大廈的法團或業主參與試驗計劃，當中包括舉行服務使用者諮詢會議並邀請當區區議員參與。

該組織亦須協助有興趣參與試驗計劃的法團，按《建築物管理條例》（第344章）規定，召開會議討論及議決參與試驗計劃；如有關法團的管委會已停止運作，先協助其恢復運作，再召開會議討論及議決參與試驗計劃。該組織須轉介有興趣參與試驗計劃的 「三無大廈」的業主參與「顧問服務計劃」，以成立法團，再召開法團會議討論及議決參與試驗計劃；如成立法團需時或其他原因而尚未成立法團，但有關「三無大廈」的業主同意參與試驗計劃，則協助他們處理採購「聯廈聯管」服務的事宜。

監察大廈狀況 每月交報告 文件指當有超過一幢目標大廈同意參與試驗計劃，該組織須協助有關大廈按《條例》及大廈公契的規定採購「聯廈聯管」的服務；監察已推行「聯廈聯管」大廈的狀況，並每月提交報告，匯報有關大廈的管理狀況。