聯廈聯管荃灣試行 管理費憂不減反增

議員促宣傳釋疑問 冀「薄利多銷」攤分 政府選定在4區推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，讓「三無大廈」及舊式單幢大廈，共同聘用同一間物管公司聯合管理大廈，協助執行日常大廈管理工作。有荃灣區議員指出，由於該區原先管理費較便宜，因此居民或擔心日後維修保養工作增加的同時，令管理費增加，另有九龍城區議員希望讓多幢大廈聘用同一公司，令管理費「薄利多銷」。早前有區議員認為政府要多加宣傳，有立法會議員認為政府可「洗樓」及透過社福機構聯絡。

民政及青年事務局計劃在今年上半年，在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣，共17個小區推行為期一年的試驗計劃，鼓勵及協助區內的「三無大廈」和舊式單幢樓宇業主達成共識。當局曾指已預留700萬元推行計劃，參與「聯廈聯管」的物管公司會透過運用科技，減省營運成本，攤分費用後預計每戶只需百多元。

兩區周內召開會議商討 當局早前已諮詢油尖旺區議會、深水埗區議會，會上有油尖旺區議員關注部分大廈未必能聯絡所有業主商討事宜，擔心影響計劃；而深水埗區議會上，有區議員認為應向居民多加宣傳，並建議政府多辦講座。另外兩區即荃灣及九龍城的區議會將在本周內召開會議。

荃灣區議員葛兆源認為區內居民的最大隱憂是管理費增加。他指維持法團運作需要穩定資金，居民擔心推行聯廈聯管後維修保養等工作需支付更多管理費。據他了解，荃灣市中心一帶的大廈管理費較便宜，以往討論增加管理費都是「牙痛咁聲」，居民關注資金去向，以及是否用得其所。

他指區內部分大廈樓齡達50至60年，部分是「單幢樓」或業主立案法團有心無力，因此普遍支持方案，而大陂坊、二陂坊、三陂坊的大廈普遍未有法團，或較需要聯廈聯管。

同樣推行試驗計劃的九龍城，當區區議員吳寶強則認為政策讓居民有多一個選擇，使用價錢相宜的物管服務。他指出就增加管理費事宜，普通市民缺乏專業知識，或認為「點解以前唔使畀（咁多），依家要？」他舉例，一幢只有20戶的單幢大廈現時需要以較高價錢平用物管公司，但聯廈聯管讓多幢大廈聘用同一公司，讓管理費「薄利多銷」。

另一區議員關浩洋認為說服業主參與計劃，以及法團和非法團大廈之間的溝通或有困難。在費用攤分方面，他認為一般處理垃圾及清潔工作的費用應可攤分；而個別大廈維修之類的工作，應有共識由該大廈自行承擔。

倡與團體合作建聯繫點 過去討論涉及三無大廈的政策時，都會提及部分業主因無法聯絡等原因，以致方案無法推進。立法會議員鄭泳舜認為現時業主的關注度有提升。他舉例，假如業主不遵守大廈的維修令，會增加大廈安全風險、令投保更困難等，令他們有誘因參與。他建議參考「大廈管理專業顧問服務計劃」，讓負責機構「洗樓」向業主解說，同時可與社福機構、地區團體合作，建立聯繫點。但他指相關大廈始終屬私人地方，最終還是要由業主營運，或衍生管理費和責任上的疑問。

另一議員江玉歡指現時當局尚未公布細節，認為政策可以先處理有業主立案法團但有心無力的大廈，再循序漸進推進至三無大廈。對於有聲音擔心管理費增加，她相信政府會謹慎處理，盡量不加重業主負擔。她認為聯廈聯管能夠做到「薄利多銷」，理論上更多大廈參與便能分攤管理費，做到相宜價錢。記者林隆輝