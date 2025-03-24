無管理專才乏經驗 康署難評外判表現

【本報訊】康文署現時負責管理約1,289公頃園林，包括逾54萬棵樹。翻查資料，署方過去數年均年花約2.5億元，聘請外判商協助康樂場地等日常園藝保養工作，另聘請康樂助理員及事務經理等負責管理。不過，康樂事務學會（亞太區）指出，署方的樹木管理並非「專科專理」，負責人員並非專業人士，亦缺乏足夠經驗，變相要依賴承辦商，因而出現「乾旱沙地剪草」的奇觀，促請當局重整樹木管理系統。

內部調派 隨時管圖書館變管樹 康文署去年在公園及路旁種植逾303萬棵植物，並預算2025/26年度園藝及市容設施開支近16.3億元。而署方去年回覆立法會時指，聘用34名康樂事務經理、逾90名康樂助理員等參與樹木管理；日常園藝包括灌木、草地、喬木等，則由外判園藝合約承辦商協助護理保養。該署另提到，負責樹木管理的職系人員，可被安排至非專責樹木管理的崗位工作。

康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮表示，過往市政局會培訓專門的樹木管理精英，專責城市綠化及訓練地區人員管理樹木，但自改組並成立康文署後，樹木管理崗位不再一定由專業人員負責，而是在內部調派，因此可能出現「隨時管管吓圖書館要管理樹木」的情況。安排不懂樹木的人管理樹木下，相關人員便會依賴承辦商的意見作決定。

張續指，現時外判合約會列明每年需除草多少次，承辦商或許為滿足要求而在短時間多次除草，便出現「乾旱沙地剪草」的景象，浪費公帑之餘，亦恐損害樹木健康。被問到康文署每年都會舉辦樹木培訓課程予員工，但是張指所培訓出來的員工並非專科，對於樹木的認知僅表面，難在現實情況作出適當決定，亦難評核外判公司的服務表現。

康文署去年的文件披露，2023/24年有近3,600名員工接受樹木培訓課程，而招標時已因應樹木工作的需要及性質，訂立不同要求，包括負責提供服務的人員之人手比例、所需資歷、經驗、訓練和技術等。署方亦會安排康樂助理員負責巡邏小型康樂設施和園藝場地，包括定期實地巡查或突擊檢查承辦商的表現。