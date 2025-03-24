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監督不力早有先例 清潔工洗池變虐龜

上月底有外判工為九龍公園一個水池換水時未有先撈起池中的魚及龜，最終導致3條魚死亡。 上月底有外判工為九龍公園一個水池換水時未有先撈起池中的魚及龜，最終導致3條魚死亡。
上月底有外判工為九龍公園一個水池換水時未有先撈起池中的魚及龜，最終導致3條魚死亡。
【本報訊】九龍公園一個大型水池上月底疑因清洗等工程而需「放水」，惟被指沒人撈起池中數以十計的巴西龜及其他魚類，令牠們慘被乾煎，有魚在泥濘中苦苦掙扎，更疑出現「龜食魚」。有救援動物組織更發現，有清潔工人在洗池期間，將龜掉落地上及腳踢牠們，狠批行為「極不人道」。
魚龜慘被乾煎 港形象受損
本報記者曾到九龍公園的中國花園視察，當時發現水池被大致抽乾，露出青黃色的池底及有數個水坑，有小量烏龜則藏在粗大的樹枝之中，個別則在淺水區游泳。而本報亦曾就相關事件向救援動物組織了解，該組織直言到場時，發現許多魚及龜慘被乾煎，目測最少有4條魚在泥濘中掙扎跳動，部分魚身已乾透垂死，又有10隻龜在幾近乾涸的池底尋求水源，更有活魚擱淺在泥濘中被龜活生生分食，又目睹工人將龜掉在地上，並發出「啪啪」聲響，又用腳踢龜，狠批情況離譜及屬虐待動物；又說當時更有遊客拍下慘況，恐損香港形象。
康文署回覆查詢時承認事件，並有3條魚在洗池時死亡，指初步調查顯示有個別外判清潔員工，沒有跟從相關指引處理龜隻及魚類，已即時再三提醒所有員工要按指引處理及善待公園內的動物，並會向清潔服務承辦商發出警告，以嚴肅跟進有關事件；署方會密切監督日後清潔水池設施時的情況，避免同類事件再次發生。
九龍公園的中國花園有水池被大致抽乾，露出青黃色的池底。九龍公園的中國花園有水池被大致抽乾，露出青黃色的池底。
九龍公園的中國花園有水池被大致抽乾，露出青黃色的池底。
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