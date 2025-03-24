監督不力早有先例 清潔工洗池變虐龜

【本報訊】九龍公園一個大型水池上月底疑因清洗等工程而需「放水」，惟被指沒人撈起池中數以十計的巴西龜及其他魚類，令牠們慘被乾煎，有魚在泥濘中苦苦掙扎，更疑出現「龜食魚」。有救援動物組織更發現，有清潔工人在洗池期間，將龜掉落地上及腳踢牠們，狠批行為「極不人道」。

魚龜慘被乾煎 港形象受損

本報記者曾到九龍公園的中國花園視察，當時發現水池被大致抽乾，露出青黃色的池底及有數個水坑，有小量烏龜則藏在粗大的樹枝之中，個別則在淺水區游泳。而本報亦曾就相關事件向救援動物組織了解，該組織直言到場時，發現許多魚及龜慘被乾煎，目測最少有4條魚在泥濘中掙扎跳動，部分魚身已乾透垂死，又有10隻龜在幾近乾涸的池底尋求水源，更有活魚擱淺在泥濘中被龜活生生分食，又目睹工人將龜掉在地上，並發出「啪啪」聲響，又用腳踢龜，狠批情況離譜及屬虐待動物；又說當時更有遊客拍下慘況，恐損香港形象。