獨家報道：康署欠管理 除草亂咁嚟 塌樹大危機

粉嶺球場空地 園木傷根削皮 唔踢爆唔補飛 康樂及文化事務署外判工「蝦碌」事件不斷，繼早前九龍公園水池換水事件令龜魚乾煎後，近日有市民發現，有外判的園藝公司工人在粉嶺一個足球場對出空地，操作割草機在寸草不生的沙地上除草，更在除草過程中弄傷樹木。該工人的行為引起市民不滿，有人上載相關影片及相片在網上聲討，事件亦反映康文署的監管不力。本報將相關資料交予專家分析，專家直指細菌及害蟲會經樹木的「傷口」入侵，影響樹木健康，恐釀塌樹危機。康文署證實已就此事作出嚴肅跟進，指外判承辦商已承諾加強培訓及監督。

沙地操作機器 冇草扮除草 現場是粉嶺百福田心遊樂場，按網民公布的影片可見，一名身穿制服的園藝工人背着機器，在寸草不生的沙地上除草，不但將周遭弄至塵土飛揚，市民行經亦要手掩口鼻。同時，網民亦指出該工人還「打傷」了樹根，斥對方是在做「樹根刮骨療傷大法」，事後亦有樹根被削皮，出現紅色「傷口」。隨後該網民致電康文署投訴，惟康文署助理隨後僅叫工人到別處工作，直至網民致電管理新界北公園的經理處投訴，工人才停工。該網民不值該工人所為，將其行為放上網聲討，獲不少網民回應，同時斥責工人的行為有浪費公帑之嫌。

細菌入侵傷口 損樹木健康 本報記者將相關影片及相片，交予康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮分析，他觀察後表示，樹木根部被除草機打出傷口，易令細菌從傷口侵入，影響樹木健康。張兆榮指出，各種樹木均有機會染病，而較常見的是「褐根病」，同時線蟲、蛞蝓等亦有機會通過傷口侵入樹木，造成斷枝，甚至會釀成塌樹風險。對於工人「無草但除草」的行為，張兆榮直指正是反映康文署的「新運作模式」完全失敗，亦即以外行人管內行人，過往曾造成多宗塌樹的嚴重事件，危害公眾安全。

另外，該網民聲稱該處的土壤厚度不足，或與該工人除草後水土流失有關。樹藝師歐永森就不同意，他指影片中的樹，最理想的泥土厚度是60至90厘米，不能僅通過如此方式就確定泥土厚度，需要通過更科學及專業的工具和方式才能準確量度。歐永森亦指，工人在除草過程中打傷樹木的情況較難避免，若樹根只屬普通刮傷，傷口復原機會較大，惟具體情況也要視乎樹木本身的健康程度及生命力。

康文署發言人證實，事件中公司屬康文署外判園藝服務合約承辦商，署方就該事件已作出嚴肅跟進，並發出書面告誡，要求承辦商日後務必避免同類事件發生；承辦商亦已承諾，加強培訓及監督員工。

署方指除該事件外，沒有就承辦商的表現接獲投訴。另外，就百福田心遊樂場除草的花費，署方指遊樂場的剪草費用包含在服務合約的整體費用內，沒有分項費用數字。

議員炮轟：唔係外判咗就算 「唔係外判咗就算，應該要有基本監察確保質素！」議員江玉歡對接二連三發生涉及政府部門外判工人的失誤，感到愕然，直言部門要確保外判承辦商有為工人提供足夠訓練，強調她看見部分工人很落力工作，惟在工作時亦要確保足夠安全，以及提供具質素的工作表現，例如工人要知自己的工作性質為何，操作機器時亦要注意安全，康文署有責任派員定期監督，「唔係叫個工人影張相交差就算，要派員微服出巡，去親身睇吓啲質素。」政治組