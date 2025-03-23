手術時天花漏水 無通報疑似隱瞞

位於新界馬料水的香港中文大學醫院（中大醫院），是一所自負盈虧的私營教學醫院，醫院於2021年1月6日起投入服務；院內的日間手術中心則主要提供局部麻醉、監測麻醉護理及全身麻醉下進行的中小型日間手術，涵蓋的專科包括外科、骨科、婦科、眼科、泌尿外科等。然而，建院僅4年、仍錄虧蝕而無法依時還貸款給政府的中大醫院，竟爆出手術期間天花板漏水事故！

本報獲悉本月10日，中大醫院的日間手術室正為一名女病人進行眼科手術期間，天花板忽然漏水，手術室驚變「水舞間」，醫護人員慌忙扯膠布遮蓋病人及手術床。本報從有關片段，可見手術室內大型儀器亦被淋濕，漏水後現場一片狼藉。知情人士指，本月10日，一名女病人於中大醫院一間日間手術室內接受眼科手術途中，手術室天花板多處不斷漏水，多名穿着手術袍的疑似醫護人員需要拿起防水布，更要以手「接水」。可以想見漏水情況頗為嚴重！手術室原應為無菌空間，怎會忽然漏水？何況中大醫院亦不過建院4年，如此快即淪為「豆腐渣工程」？知情人士透露，手術室漏水情況「已經唔係第一次」，而今次更發生在手術期間，惟醫院管理層卻未有就事件向衞生署通報。

本報就事件向中大醫院查詢，獲院方回覆指「一個日間手術室曾出現天花板漏水情況，院方已立即跟進及進行維修，病人服務不受影響」。如此輕描淡寫，記者其後再兩度向院方追問事件發生期間是否正進行手術，院方始承認「日間手術室於手術途中曾出現天花板漏水」，又指當時手術已屆最後階段，病人的手術及術後情況未受影響。

中大醫院把手術室漏水事件輕輕帶過，似乎覺得是「小菜一碟」，不妨聽聽眼科專科醫生怎麼說。所有眼科手術都需要進行全身或局部麻醉，其中最常見的眼科手術是白內障手術。對於手術期間天花板漏水，醫生就指出，所有手術室都要求「乾淨」，而手術室的天花板、地板等雖然會定期清潔，惟並非「無菌」、「消毒」的狀態，故天花板的水若帶有細菌，滴中病人眼部或經工具接觸就可能導致感染。

再說，若是感染的部位是眼皮，未必會導致嚴重後果，但漏水情況出現在白內障、黃斑點、青光眼等需要對眼球開刀的手術途中，一旦因而引致感染，可能會引起「眼內炎」，嚴重者甚至會導致失明。可見手術室忽變「水舞間」絕非小事。衞生署回覆本報查詢時表示，未有接獲香港中文大學醫院呈報有關手術室出現漏水的事件，署方會向該院了解並適當跟進。署方發言人提到，私家醫院須根據《私家醫院實務守則》向署方通報須呈報事件，包括醫療風險警示事件、重要風險事件及其他須呈報事件（例如不尋常地集中出現的傳染病個案等）。事實上，一所醫院，無論公營或私營，要更好的去照顧病人、服務市民，先要有透明度，才能令病人得到起碼的安心、信任；若然連手術室進行手術期間，天花板忽然漏水到如此嚴重，更應即時通報衞生署，才是對病人負責任的做法。何況欲蓋彌彰，徒添不必要猜測。