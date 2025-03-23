筆下風雲：彈劾前後 亂象續來

南韓總統尹錫悅的彈劾案原定月中宣判，但因為涉及多項爭議，法院宣告延遲判決，激起在野黨不滿，要求盡快宣判的請願書超過200萬份。與此同時，尹錫悅支持者亦傾巢而出，除了有人激動自焚身亡，連日來更有反共反華示威，呼應尹錫悅所謂的戒嚴，是因為有中國共產黨滲透。

這場反華反共遊行已持續了一個月，人數雖然不算多，但因為在明洞、景福宮等旅遊景點上演，令中國大陸、台灣、香港旅客都受波及，紛紛表示曾遭店家驅趕，令旅程蒙上陰影。很明顯，尹錫悅要趁最後機會放手一搏，希望借反中議題煽動民眾情緒，為其戒嚴令合理化。有些身在首爾的台灣人，因為被誤認為大陸人而受到不禮貌對待，於是在網上講述事件，將一股怨氣都歸咎於大陸，認為大陸偷了南韓的晶片工業、造船工業等，才會如此神憎鬼厭。

在「脆」上持此論調者不在少數，可見西方和民進黨抹黑中國大陸不遺餘力，已成功洗了很多人的腦。連本應是中國人的人都有如此想法，南韓持此想法者只會更多。

其實，亂邦不入，危城不居，近年南韓簡直一片混亂，政治鬥爭充斥，無所不用其極，現在更陷入無政府狀態。濟州航空空難震驚世界，死了接近180人。此後，仍不時聽到當地地方機場出現小型意外，令人心寒。明乎此，香港旅客也就無謂一窩蜂哈韓了，世界這麼大，此處不留人，自有留人處。

總而言之，南韓的亂局還遠遠未到尾聲，在彈劾案公布前後，更多更大的混亂陸續有來。再看南韓人最引以為傲的歌影視韓流，單是男神金秀賢引發的私生活爭議，人設大翻車，連帶整個行業遭受重創，便知道這個國家表面美好，實際上烏煙瘴氣走下坡。