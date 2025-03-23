坦言集：世界比拼

美國對中國是咄咄逼人。特朗普還未對中國全面開戰，因為他要先掃清對付中國的障礙，以便與華決戰，一戰而勝。現時的關稅戰只是前哨戰，重頭戲還在後頭。中國的反應似乎有點以不變應萬變，自幹自的，不受其擾亂。埋頭苦幹的結果，是中國的基礎鞏固，各方面的發展急步趕超美國，軍備也加快建設。

特朗普第一任時的貿易戰打垮不了中國，中國蠻有信心地面對特氏逐步推動的全球貿易關稅，以至對外經貿產業鏈大調整的衝擊。在清理國內房地產泡沫和地方債務危機時，中國也放鬆了調整的力度，改以寬鬆的財政與金融政策，以維持經濟的適度增長，減少特朗普衝擊帶來經濟破壞，且留有餘地，危急時還可進一步擴大貨幣供應來應對。

發行超長期國債與新質生產力發展並行，便是以長期國債來加強長期投資，提升經濟結構與效率，比起資本主義國家在上世紀30年代應對經濟危機的政策，更勝一籌。不是單製造需求，而是同時用投資來轉變經濟，進行變革，與特朗普發行百年免息國債刺激經濟和新科技更新經濟體制與結構，策略相類。

中國已超越了凱恩斯主義，也在堅持繼續工業化之同時，突破趕超西方發達國家的傳統戰略，進入後趕超，依靠創新變革來進一步發展。與美國不同，中國是靠舉國體制的自力更生，不是特朗普傷害他國利益來重建美國優先。且在經濟大變革下，中國是加強社會民生，盡量避免變革和美國的打擊，會影響國民的生活以及逐步提升生活水準與質素的努力。特朗普還是只執着少數富裕階級與精英的利益，犧牲大多數國民的生計。

中美差別正反映着社會主義與資本主義的巨大鴻溝，效果可能大不相同。特朗普是希望克服大蕭條，並借之達到美國再度偉大，鞏固正在衰落的霸權。中國則是追求民族的復興、全民的發展，以一己之力保中國的安穩與發展，對全球南方，也包括第二世界國家，展示美國霸權以外可行的發展道路，及其可達到的社會包容、經濟可持續的成果。這是一場歷史大比拼，不僅是中美之爭，而是資本主義與社會主義之戰。

當然，體制比拼的先決條件是中國可以抵擋美國軍事、金融、意識形態的攻擊，反過來使美國無法以犧牲別國（不單止中國）利益來使美國再偉大。