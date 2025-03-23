旺角冚賭掃毒33人被捕 包括假難民

【本報訊】旺角區執法部門一連兩日（3月20至21日）展開代號「疾響」反罪惡行動，動員近90人大規模堵截三合會收入來源，遏止青少年犯罪活動並打擊街頭暴力。期間，警員突擊搜查旺角區內4個住宅及商業單位，以及遊戲機中心、桌球室、麻雀館、夜總會及酒吧等16個場所，搗破兩個懷疑非法釣魚機賭場及兩個懷疑毒窟，共檢獲11部賭博用釣魚機、約7,000元賭款，以及總值約2.2萬元的懷疑毒品。

行動中，警員共拘捕17男12女本地人、兩名內地男子、一名持「行街紙」的巴基斯坦籍男子及一名持「行街紙」的越南籍女子。被捕人年齡介乎20至72歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食危險藥物」及「未能出示身份證明文件」等被扣查。

九龍城檢6釣魚機拘6人 另在上周五晚上，警員於九龍城區展開反非法賭博行動，突擊搜查土瓜灣道一工廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，在場內檢獲6部釣魚機、一批遊戲卡、一批賭具及約2,100元賭款，並以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕單位內一名姓鍾（44歲）男負責人。單位內另外4名本地及一名內地男子（35至50歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人已被帶走調查。