涉販毒偷車作案 拘和勝和3黑漢

執法部門早前接獲一宗發生於葵涌區的偷車案，透過翻查「天眼」影片等線索，昨日在區內一停車場埋伏，截獲已被套上假牌的失車，隨即拘捕車上兩名有黑幫和勝和背景的男子。另在同日，警員在上水截查一名形迹可疑男子，在其座駕檢獲小量懷疑可卡因及氯胺酮（俗稱K仔），由於相信有人駕車販毒，遂當場把他拘捕。據悉，被捕男子同樣是和勝和成員，正調查相關毒品活動是否受黑幫操控。

上周四，執法部門接獲一名姓林（65歲）男車主報案，指其一輛掛有中港車牌的平治房車，在葵涌葵榮路被偷走。警員經翻查閉路電視錄影片段及情報分析後，懷疑歹徒偷車後在區內犯案，遂於昨日凌晨1時許，在打磚坪街一公廁對開的收費停車場埋伏，待涉案房車駛至現場、司機及一名男乘客落車之際，警員隨即上前截查兩人。

其中一人欠交罰款遭通緝 調查期間，警員發現涉事房車被套上假香港車牌，原車牌則被收藏在副駕駛座的地氈底，同時在車廂內檢獲一個懷疑冰壺，姓王（35歲）司機未能出示有效駕駛執照。警員經初步調查後，分別以涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「行使虛假文書」、「無牌駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」、「藏有工具可作吸食毒品用途」，拘捕王男及姓唐（40歲）男乘客，其中後者亦因欠交罰款被通緝，他們已被帶走扣查。消息指，被捕人士俱是黑幫和勝和成員。

相若時間，警員巡經上水符興街29至39號對開，發現一名男子神情閃縮站在路邊一輛私家車旁，於是上前截查，期間在私家車司機位旁邊，發現16包共重約5.1克的懷疑可卡因，以及22包共重約15.11克的懷疑K仔，總值約11,800元。其後警犬奉召協助搜車，惟未有進一步發現。執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓陳（27歲）男子，並把他帶走扣留調查。據了解，疑犯報稱任職倉務員，有黑幫和勝和背景，涉案私家車車主是其友人。