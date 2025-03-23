七人車遇查加速逃 撞5車終被捕

【本報訊】前日晚上9時許，警員在屯門公路近深井往荃灣方向進行打擊交通違例行動，期間截查一輛懷疑衝燈的銀色七人車時，該車司機未有按指示停下，相反驅車加速往沙田方向逃去。當七人車飆逃至大埔公路往沙田方向近徑口路，先後與一輛輕型貨車及4輛私家車相撞，有車輛更冒出大量白煙。車禍後，肇事七人車男司機及男乘客慌忙棄車，企圖登乘一輛途經的士逃走，最後被警員制服拘捕。

捲7宗罪 釀6傷 警員經初步調查後，相信涉事七人車展示的車牌與行車證不符，遂以涉嫌「狂亂駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「行使虛假文書」、「未能提供酒精呼氣測試樣本」、「拒絕接受初步藥物測試」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕姓尹（49歲）男司機；姓楊（29歲）男乘客則涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」及「行使虛假文書」被捕。

事件中，4名私家車司機分別腰、頸、胸及膝部受傷，兩名被捕男子亦報稱頸、胸口及腹部受傷，6人俱清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理。消息指，捲入意外的車輛包括一輛Tesla電動車，男司機則沒有受傷，留在現場協助調查；電視台新聞女主播獲悉友人發生意外後趕往現場探望。

有「車Cam」片段顯示，事發前有執法部門車輛閃亮警示燈追截一輛七人車，而該輛七人車罔顧他人安全，越過雙白線逆線行駛，險與迎面的車輛相撞。