百呎賓館藏3300萬元毒品 管倉內地男就擒

隱身尖沙咀商廈 四通八達避偵查 海關早前根據情報分析及經深入調查，懷疑有販毒集團利用尖沙咀一賓館單位儲存毒品，遂於前日採取行動，突擊搜查目標單位，檢獲市值高達3,300萬元的懷疑可卡因，並拘捕一名負責管倉的80後內地男子。據了解，涉案毒品倉營運約兩星期，估計毒販覷準賓館所在的商業大廈人流多、出入口「四通八達」，藉此逃避海關偵查。案件仍在調查，不排除稍後採取進一步拘捕行動。

上周五，海關毒品調查科人員在尖沙咀一帶進行反毒品行動。當日下午約5時40分，關員截查一名剛由區內一商廈單位步出的形迹可疑男子，繼而押解對方進入單位搜查，發現屋內放置兩個行李箱和一個尼龍袋，內藏約39公斤懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子。案中檢獲的毒品總市值約3,300萬元。

料運作僅兩周 調查人員表示，被捕內地男子37歲，報稱技術員，相信他是負責看管該個毒品倉，亦有可能參與派貨，暫時未知他收取多少報酬。涉事單位屬於一間持牌賓館，單位面積不足100呎，估計販毒活動僅運作約兩星期；而大廈平時多人出入，且設有不同出入口，增加海關的執法難度。

海關相信，今次行動已成功阻截一批毒品流入市面。海關會繼續循毒品來源及銷售渠道展開追查，不排除稍後會有更多人被捕。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。