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男子行山暈倒披血 直升機救起送院
【本報訊】昨日上午8時許，一名姓劉（27歲）男子在西貢赤徑一帶行山，當行至北潭路附近，事主懷疑突然「暈一暈」跌倒，他臉部多處受傷流血，一度失去意識，同行友人慌忙報案求助。政府飛行服務隊直升機接報趕至，救起事主後再送往東區醫院治理。事主被送抵醫院時已回復清醒。
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