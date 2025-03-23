東呼即應：電弧火機「藏械」爭議 東呼即應拆解迷思

高院2022年一錘定音 不違法但小心傷人 有女子上月在社交平台自爆買了「電弧打火機」，力讚好用。大批網民忠告她可能已觸犯「無牌管有槍械罪」，反映社會對電弧火機認知不足，《東呼即應》訪問專家解構相關危險性。有執業大律師指，雖曾有市民因管有電弧打火機而被拘捕及檢控，但高等法院於2022年已裁定電弧打火機不屬於槍械，管有者並不違法；但若有人以電弧打火機傷人，仍有機會觸犯在公眾地方管有攻擊性武器罪。有專家指出，電弧打火機透過產生高壓電弧點燃物品，使用不當有一定危害，應小心使用。

使用不當 恐損人體 香港機電業工會聯合會主席張永豪指出，電弧式打火機的原理是內裏的微型充電池及逆變器，當啟動打火機時，電流流入逆變器後會轉為高電壓，藉着電弧式打火機的兩個電極，並在兩個電極之間產生高壓的電弧，再利用電弧來點燃東西。由於電弧打火機的充電池容量較小，以及有限流電阻，理論上不會像電槍般電暈人。不過，若不小心碰到而又按下開關，對人體也有一定危害，使用時要小心。

張續指，由於電弧式打火機不接市電，故不受《電氣產品（安全）規例》監管。不過，根據香港海關《消費品安全規例》，在香港售賣的所有消費品要確保安全，否則可以檢控。若電弧式打火機出現問題，海關可以就該產品，對入口商、批發商或零售商作出檢控。

至於管有電弧打火機會否違法，執業大律師龔靜儀指出，曾有市民因管有電弧打火機而被拘捕及檢控，並在裁判法院被裁定罪名成立。後來，該被告因不服定罪，向高等法院原訟庭提出上訴。2022年7月，時任原訟庭主審法官陳慶偉就裁定「淘寶電弧打火機不屬於槍械」，還在法庭親身用證物點煙，讚揚其設計原意並非要令人暈倒。這一宗高等法院原訟庭案件，暫時是相關控罪最高級的裁定，所以暫時會跟從相關裁決。因此，無論管有或攜帶電弧打火機來港均不違法。

用以傷人 或涉藏武 但龔提醒，若管有電弧打火機旨在傷人，即有機會觸犯在公眾地方管有攻擊性武器（《公安條例》第33條）。根據條例，任何人在沒有合法權限和合理辯解下，在公眾地方管有攻擊性武器即屬違法。若被告未滿14歲，會根據《少年犯條例》香港法例第226章的條文處理；若年滿14歲但不足17歲，判監不超過3年，或判入勞教中心、教導所或更生中心；若被告年滿17歲但不足25歲，判監不超過3年，或判入勞教中心或更生中心；若年滿25歲以上，判監不超過3年。她續指，條例特別之處，是不能判處非即時禁閉式刑罰，罰款、緩刑、社會服務令、感化令等完全不適合。