年底擬辦G6K慈善跑 為缺食水地區籌款

【本報訊】宣明會指食水質素性命攸關，不潔食水不僅引致水傳播疾病，甚至死亡。世界衞生組織數字顯示，在2022年全球仍有22億人口缺乏安全管理的飲用水，因此將昨日定為「世界水日」，冀喚起全球關注水資源問題。本港今年將第二年舉辦「Global 6K for Water」盛事，賽事暫定於今年12月舉行。

在貧困國家及地區，居民需要長途跋涉徒步去獲取食水，一般由婦女或女孩前往。G6K活動當中的「6K」，正代表他們每日平均需徒步行走6公里的意思。今年亞洲區G6K將率先在馬來西亞舉行，緊接南韓、日本及新加坡，12月在本港舉行。去年香港G6K活動首次假添馬公園舉行，設有6公里、3公里及一公里組別賽事，吸引超過1,000人參加。

食水不潔 每日逾千童亡 香港世界宣明會總幹事馮丹媚表示，每日有過千名5歲以下的孩子死於與不安全食水有關的疾病，數字非常顯著，呼籲大家積極參與今年G6K活動，為非洲籌款改善當地水利設施之餘，更希望通過有益好玩的公眾教育活動，加深市民認識清潔食水的重要性。