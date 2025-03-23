體育園周五辦7欖 議員籲做好管理

【本報訊】今年香港國際7人欖球賽會移師至擁有5萬個座位的啟德體育園主場館舉行，中國香港欖球總會的社交專頁指已售出九成門票。有議員指體育園近期出現連串「甩轆」，情況令人關注，呼籲啟德體育園須做好管理和應對工作，確保盛事順利進行，讓觀眾留下良好體驗。

議員陳健波指啟德體育園作為本港新地標，即將舉行多項國際盛事，如周五（28日）起一連3日的國際7人欖球賽，下月亦有國際著名樂隊舉辦演唱會。然而，體育園多次發生「甩轆」事件，情況令人關注，政府亦要求體育園吸取經驗，設立處理緊急或突發事件的機制和預案。儘管預案不管多全面，亦未必可以完全應付各種突如其來的事件，但遇上問題仍需第一時間通報、快速回應，在最短時間內應付和解決突發事件。

倡設發言人機制講解安排 至於建立發言人機制亦是重要的，尤其是要主動講解安排，確保大眾掌握訊息，及時回應傳媒和公眾的提問，相信會有助活動進行得更暢順。要令盛事成功進行，陳指還需要交通、餐飲等周邊活動的配合，建議體育園管理層要想多一些、行多一步，跟政府和不同的持份者如巴士公司、周邊商場等緊密溝通，盡量緊密配合，確保觀眾有最好的享受，同時帶動經濟效益，更好地發揮香港盛事之都的定位。