大熊貓3母子同框出場 溫馨互動

【本報訊】海洋公園昨日起安排大熊貓「家姐」、「細佬」與牠們的母親「盈盈」一同與公眾見面。不少人更專程前來準備見證熊貓家人團聚的溫馨場面以及牠們玩鬧的可愛瞬間。而大熊貓居住的「大熊貓之旅」也實施了新安排，訪客需按票面列明時間入場。

需領「進入展館時間票」 海洋公園早上約10時開放，有旅客帶着大熊貓頭飾及公仔在早上約8時已開始排隊。有訪客表示，自己早前已經看望過「家姐」與「細佬」，不過此次能見證到姊弟母親同框也是第一次，依然感到十分興奮。有市民花費約1,500元在開園前就與幾隻大熊貓見面半小時，看到幾隻可愛的大熊貓互動感到很溫馨，覺得花費也十分值得，又指看到母親「盈盈」為「細佬」做清潔十分愉悅。

有內地旅客表示，知道此次大熊貓全家出動，故專程前來看望。另有遊客表示，希望未來能見到一家四口同框。新排隊安排下，首批訪客進入展館探訪大熊貓，之後到達的訪客需領取「進入展館時間票」，現場不少人排隊領取。至中午約12時，已派完最後一場的「時間票」，合共派出3,000多張票。