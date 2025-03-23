ComplexCon香港首設麻雀體驗區 融入大城小區元素推廣地道文化

【本報訊】「香港盛匯超級三月」多項備受矚目的體育、潮流娛樂及藝術文化國際級盛事陸續登場。香港旅遊發展局除投入環球宣傳，亦積極主動參與其中，全方位豐富盛事元素，提升吸引。其中緊貼旅客深度遊趨勢，針對四大藝文盛事包括ComplexCon香港、HKwalls 街頭藝術節、Art Central，以及巴塞爾藝術展香港展會，加入本地大城小區主題，提升吸引力，同時串連推廣城中其他藝文及體育活動，展現香港多元旅遊魅力。當中，為期三天的國際潮流文化盛事ComplexCon香港，前日（21日）於香港亞洲國際博覽館揭幕，旅發局在場內「潮流市集」特設充滿港人集體回憶的特色體驗區，高度還原中式宴會及屋邨街坊麻雀耍樂場景，活現港人日常生活與麻雀文化的連繫，讓傳統與潮流碰撞，帶領旅客感受香港地道文化色彩。

由旅發局特設的「麻雀體驗區」，以「打麻雀」地道社區生活文化為題，設4大亮點。第一，體驗區特設兩大麻雀耍樂場景，沉浸感受香港地道色彩，包括模擬八、九十年代中式酒樓裝潢，還原舊式飲宴麻雀耍樂現場，以及還原香港公共屋邨街坊齊集走廊「開枱」實況，感受鄰里情誼。其次，現場工作人員會融入場景，化身「酒樓知客」、「屋邨街坊」等角色，為「雀友」介紹麻雀玩法及術語等，帶領訪客投入「打麻雀」地道社區文化。

派發限量版鎖匙扣 同時，體驗區內特設麻雀枱，更有特製巨型麻雀用具，包括「起莊」、「打骰」會用到的工具，召集「雀友」打卡留念。另外，「雀友」也可在兩大場景內特設的巨型麻雀椅上即席嘗試「開枱」，感受大戰四方城樂趣。最後，現場會不定時派發限量版鎖匙扣，設計靈感來自復古酒店房間鎖匙牌，並融合麻雀圖案，讓訪客感受懷舊魅力，送完即止。

此外，旅發局亦邀請10位來自新加坡、泰國、菲律賓及印尼等東南亞客源市場的KOL到訪麻雀體驗區，當中包括印尼畫家Eva Alicia、菲律賓藝術家Ciara Gan及泰國歌手PepperChacha等通過社交媒體分享親身體驗，合共覆蓋超過400萬粉絲，增香港盛事曝光 。

國際巨星辦演唱會 ComplexCon香港前日起至今日在亞博館舉行，呈獻音樂、時尚、潮流、藝術及美食等多元化活動，盡顯前衞潮流觸覺。晚上亦將邀請國際重量級表演嘉賓，包括南韓人氣女團NJZ 、南韓頂級hip-hop和R&B音樂人ZICO、美國音樂製作人都會小子（Metro Boomin）等舉辦演唱會，帶來精彩視聽體驗。

三月藝文盛事連連，旅發局將於陸續登場的HKwalls 街頭藝術節、Art Central及巴塞爾藝術展香港展會中，持續注入有關社區生活文化元素，進一步將藝術融入社區，吸引市民旅客感受全城藝文氣氛。