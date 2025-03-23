6．4集結案 黎智英不服刑期 提上訴7．18審理

官曾指：煽惑公眾出力 現身維園達目的 壹傳媒黎智英2020年6月4日不理執法部門反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會會場外現身，因此被檢控。2021年他在區院受審後，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，法官胡雅文判他入獄13個月。黎智英向高院上訴庭就定罪及刑期提出上訴。司法機構網頁顯示，上訴庭將於今年7月18日開庭處理黎智英不服定罪及刑罰逾期上訴許可申請，預計需時一日。

黎智英在案中被控於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。原審法官裁決時指，眾所周知黎智英是與支聯會志同道合的公眾人物，當日他現身維園，明顯是支持支聯會，為煽惑公眾參與已被警方反對的集會出力，毋須多費言詞亦已能達到目的。而且黎在集會前曾受訪，表示會參加集會，裁定他罪成，判他入獄13個月。

同案另涉及25名民主派人士，當中羅冠聰及張崑陽缺席聆訊，遭發布拘捕令。其餘23人，包括黃之鋒、何俊仁、梁國雄等人，則因煽惑、參與未經批准集結等罪，被判入獄4至14個月，部分人被獲准緩刑。

77歲黎智英官司纏身，其中他連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》受審。涉案4名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

黎另捲違國安違契謀利案 案件2023年12月18日正式開審，至2024年6月11日，法庭裁定所有控罪表證成立。黎智英出庭自辯，去年11月20日開始作供，至今年3月結束。連同主問及覆問，黎智英共作供52日。本案將排期8月14日進行口頭結案陳詞，預計需時8日。

另外，黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，被指於2016年1月至2020年5月19日隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益。兩人被控欺詐罪。

經審訊後，在2022年被裁定罪成，涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月，罰款200萬元，被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則被判囚21個月。黎智英就判決提出上訴。高院上訴庭今年1月聽取陳詞後，押後裁決。案件編號：CACC 1/2022