調查：40%學生曾考慮新興職業

【本報訊】互聯網及各類科技快速發展，據「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」數據，曾考慮過投身一些新興職業的學生比例高達40%，計劃還對2,555名中學生追蹤研究，顯示無論他們是否最終仍然考慮這些行業，其思考和探索過程都能顯著加強學生的職涯準備。教育界人士表示，應關注如何正確引導學生，幫助他們探索和規劃自己的職業生涯。

認識多元職涯作規劃 香港教育大學「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」總監葉蔭榮表示，認識一位15歲的中學生家俊，他數年前已喜歡自發地將一些生活所見拍成短片分享，大多是以「探秘式」手法去介紹一些奇異的街頭小食和製作過程，反應不錯。當時他表示，考慮在未來投身這類行業，成為YouTuber。

葉續指，其就讀學校参加了由該計劃所推動的學校網絡樞紐，學校聯同5間網絡學校共創一個「跨校Youtuber育成計劃」項目，邀請業內人士向學生分享及體驗這行業的內情和所需技術，當中包括了解這行業的營運資訊、拍攝流程、電影語言和故事分享、攝影態度及技巧等，家俊亦因此認識到「入行」的門檻。

葉蔭榮建議，老師和學生都要共同認知每個人的多元職涯「可能性」，可以是「斜槓」、義工服務、家庭工作及興趣，視乎個人、家庭及社會環境的因素作出規劃；而任何行業背後皆有其要求的價值觀、態度、技能和知識，讓同學就自己個人特質作出相應反思。