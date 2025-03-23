醫健：伶牙俐齒：牙齒也移民

本月初出席由新加坡牙齒矯正學會舉辦的國際學術會議，我個人認為最吸引的一項專題演講就是優化自體移植牙齒的技術和其數以百計的成功病例。自體移植牙齒是指將患者自身的牙齒移植到自己牙床骨另一個位置的外科手術，例如可以是將上顎的智慧齒移植到下顎的臼齒缺失位置，或者把左上顎的小臼齒移植去右下顎處。器官移植大家也耳熟能詳，利用自身牙齒移植到自己身體上，最大的優勢在於非常低程度的結構和免疫系統排斥，始終都係「自己嘢」。根據文獻，牙腳上的鮮活的牙周韌帶組織甚至間充質幹細胞皆有助移植牙齒復原並減少牙齒骨化問題。

自體移植牙齒要求的技術非常嚴格，需要先從電腦掃描的初步評估，精準了解移植牙齒的形狀和將會接受種植牙齒的術處的骨骼結構。

自體移植 搬家再矯正 手術前須預先準備好利用由立體打印的移植牙齒模型，然後於接受移植體牙齒術處作「鑽探」，直至該模型能模擬移植牙齒準確植入術處，知易行難，只求盡量分毫不差。牙醫便把握這一時機，拔除移植體牙齒並立即放入該術處，整個「牙齒搬家」過程僅於幾十秒內完成。

為了臨時固定新移植的牙齒，須設計相應的方法從而增加成功率。搬家以後稍作「安頓」，便能在新環境正常生活。研究指出，「郁好過唔郁」，否則會增加牙齒骨化的風險，這正正是進行牙齒矯正治療的時機。要是有適合的智慧齒，便能考慮讓自身的智慧齒去填補這些空間。首先讓牙齒矯正治療預先排列好牙齒做足預備工夫，然後施行上文形容過的手術。

成功的牙齒自體移植手術，還包含其他術前的準備工作，例如術前要先完成好根管治療，俗稱杜牙根；還要預先讓移植體牙齒經歷一段短時間的牙齒矯正治療，「箍鬆隻牙」，從而讓繼後的拔牙手術能於較容易和短時間內完成，亦有利於避免出現「剝斷牙腳」的悲劇！自體牙齒移植技術可亦非萬試萬靈，除了對臨床技術都嚴格要求，另外牽涉的總支出可能不低於接受一隻鈦金屬植牙的費用。

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶