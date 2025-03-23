濕疹多病因 中醫師籲勿單純止痕

【本報訊】在潮濕悶熱天氣容易流汗，若穿着不透風衣物，汗水便容易積聚在皮膚表面，特別是手肘彎曲處、脖子等部位，形成濕疹，發作時皮膚痕癢難耐，情況嚴重時更可令患者產生自悲感，喪失進行社交活動意欲。有中醫師表示，濕疹的病因複雜，應以患者體質，輔以食療及外洗方作出適切調理，而非單純止癢。

宜輔以食療外洗調理 濕疹可影響任何年齡人士，分為急性、亞急性、慢性三類，其病因極為複雜，且患者多具過敏性體質，從中西醫角度皆可分為外因性及內因性。濕疹目前多被認為是過敏性疾病，屬第Ⅳ型變態反應；其外界過敏原包括化學藥品、染料、海鮮、動物性蛋白質食品等，而陽光、情緒等因素亦扮演着推波助瀾的角色。而內部過敏原則為腸臟寄生蟲、體內病灶等。

基督教聯合那打素社康服務中醫師認為，濕疹有濕重、血熱、風邪、脾虛等不同內因；臨床實證濕疹患者多數因為超過一種內因夾雜而發病。濕疹患者亦應注意，內分泌變化、發育期荷爾蒙改變、妊娠期均可使濕疹復發；發病期間以清淡飲食為佳；避免各種外界刺激，如熱水燙洗、搔抓、日光暴曬、汗液刺激，以及過敏原等。

手部濕疹者在使用清潔劑時須戴橡膠手套；保持規律運動，有助放鬆情緒，緩解因壓力、失眠所誘發的濕疹。另外，運動會令身體排出大量汗水，因此應選擇透氣的衣物，並及時抹汗，以保持皮膚清潔。