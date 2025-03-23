去年呈報 739人食物中毒 近半涉諾如病毒

歎生蠔海鮮高危 未徹底煮熟咪制 食物安全中心去年接獲192宗由衞生署轉介的食物中毒個案，涉及739人。受影響者較前年的838人略減，去年中毒個案的病原體最多涉諾如病毒，佔去年個案的46.9%，而三分之二諾如病毒引發的食物中毒爆發個案又與市民生吃生蠔有關，其他則有食用未煮熟的海鮮及食用受污染的即食食物（如燒味、沙律及甜點等），食安中心呼籲食物業管理方必須落實「食物安全五要點」，加強員工培訓及避免食物交叉感染等。

食安中心近日公布3月號《食物安全焦點》，期刊回顧了去年全年接獲的食物中毒個案，過去十年，本港與食物業處所有關的食物中毒個案宗數在每年117宗至256宗之間，而去年則錄得192宗，去年的個案中，首3位病原體依次為諾如病毒（46.9%）、沙門氏菌（34.4%）和副溶血性弧菌（28.1%）。天然毒素（如雪卡毒素、貝類毒素）和化學物質則佔食物中毒案的4.2%和0.5%。

中心指，最常見食物中毒成因分別是「食用生的食物」、「被用具污染」和「食物未經徹底煮熟」。至於近半個案的諾如病毒引發的中毒，則有三分之二由生吃生蠔造成。中心強調，除了生吃貝殼類海產會增加食物中毒風險外，交叉污染亦是諾如病毒爆發的一大原因。

不潔花甲 帶副溶血性弧菌 去年食安中心還接獲4宗中毒個案與花甲有關，有15人受影響。中心指，接獲呈報便即時派員到處所調查，發現相關食肆只將花甲簡單烹煮，然後在室溫下放置幾個小時冷卻。食肆人員接獲訂單才將自製的醬汁（用辣椒、大蒜和酒製成）與花甲混合，有時翻熱或直接呈上予顧客。食安中心抽取花甲樣本進行化驗，發現帶有副溶血性弧菌。