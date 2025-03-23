港鐵中環站貓店長攝影展 療愈乘客

【本報訊】「港鐵 ‧ 藝術」中環站展廊貓蹤處處，在6月30日前展出《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長‧窩心攝影展，展出多幅由「Street CATography 貓•街攝」版主Jonas Chan的攝影作品，記錄了全港小店「貓店長」的日常生活，展現人與貓之間溫暖互動，為乘客在繁忙生活中帶來療愈一刻。

設計概念來自西營盤小店 今次展覽以西營盤街坊小店的元素為設計概念，展現傳統社區的特色。貓店長的身影遍布攝影展的四大主題萌區之中，包括化身親善大使招呼「萌記茶餐廳」的食客；守護「超萌海味街」對抗老鼠偷食大軍；還會坐鎮於「萌生雜貨店」悠閒地伸懶腰，展現可愛的睡姿。參觀者於展廊緊隨貓店長的足迹，就可以細味舊社區老街坊的人貓情懷；更可以於巨型貓咪壁畫前開心打卡留念。

港鐵更與非牟利機構「dayday330」合作，推出「喵喵心靈卡」，鼓勵乘客記錄生活中的小確幸，傳遞正能量。邀請該區小店的9位貓店長，以可愛搗蛋的插畫造型與大家見面，亦會化身為限量環保袋、貼紙及「喵喵心靈卡」。港鐵吉祥物「鐵仔」更會變身萌貓，和參與小店限量派發一系列紀念品。