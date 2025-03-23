捱吊臂撞 輕鐵電纜故障 搶修4句鐘復常

免費接駁巴行駛 疏導乘客來往天水圍 昨晨一輛貨斗滿載雜草的吊臂車，駛至天水圍天華路輕鐵交匯處，疑因車上吊臂未有收妥，結果吊臂擊毀架空電纜，導致輕鐵服務受阻。經港鐵工程人員搶修，受損電纜約4個多小時後完成臨時修復，輕鐵服務始陸續復常。執法部門經初步調查後，以涉嫌「駕駛危險車輛」拘捕吊臂車司機，事故中無人受傷，亦毋須疏散。

事發於昨日早上7時02分，一輛吊臂車沿天華路往天慈路方向行駛，當駛至輕鐵天悅站及天榮站之間的天華路輕鐵交匯處，貨斗滿載雜草的吊臂車，疑因車上的吊臂未有收妥，結果吊臂擊毀一段輕鐵天悅站往輕鐵天榮站的架空電纜。吊臂車姓潘（41歲）男司機驚覺發生事故，慌忙停車並報案求助。

3輕鐵線需改道 由於天華路輕鐵交匯處有架空電纜損毀，導致輕鐵服務受阻，港鐵宣布來往天恒站至天水圍站（經天慈站一段）及翠湖站的輕鐵服務暫停，3條輕鐵線（705、706及751線）需要改道。處理事件期間，港鐵先後安排免費接駁巴士，來往705線及706線沿途各站，接載受影響乘客，並且加派人手在場協助乘客。經港鐵工程人員進行搶修後，至昨日上午11時10分，受損的架空電纜已完成臨時修復，輕鐵服務陸續回復正常。港鐵同時就事件報案處理。

吊臂車司機被捕 執法部門經初步調查後，以涉嫌「駕駛危險車輛」拘捕吊臂車司機，並把他帶走調查。事故中無人受傷，亦毋須疏散。由於輕鐵列車與其他交通工具共用路面，港鐵呼籲道路使用者應遵守運輸署制訂的相關指引，注意道路安全，避免構成任何意外。

類似事故過往曾經發生。去年7月18日下午近2時，一輛運載機器的吊臂車，沿元朗青山公路屏山段往元朗市中心方向行駛，期間左轉入水邊圍交匯處時，車輛吊臂疑沒有收妥，懷疑鈎斷輕鐵架空電纜，導致輕鐵供電出現故障，輕鐵服務受阻約3小時。執法部門以涉嫌「危險駕駛」拘捕姓蔡（47歲）吊臂車司機，並把他帶走調查。