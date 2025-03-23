法航空服務公司擬駐港 多元範疇帶動產業發展

【本報訊】本港經濟缺乏活力，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日出席一個電台節目時，談到有法國航空服務公司有意來港，提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務。丘表示，這個計劃是一門大生意，亞洲每年要拆解400至500架飛機，經濟效益達80億美元（約624億港元），未來10年，有關效益更會提升至150億美元（約1,170億港元）。

他指出，若有關公司最終落實在香港設立亞洲區總部，必有助提升本港作為航空樞紐的地位，屆時香港便會成為亞洲區唯一做此門生意的地方，連帶其他產業亦會發展起來。

籲港企發展跨境電商

另外，丘應樺在節目中又分享了近期到訪東莞一間港資企業的經驗，指有關企業把握電商機遇，自行培訓「網紅」直播帶貨，每年的生意額達到10億元人民幣（約10.75億港元），受訓後的網紅每月收入一般可達兩至3萬元人民幣（約2.15萬至3.23萬港元），有人更可達每月20至30萬元人民幣（約21.5萬至32.3萬港元）。他認為跨境電商將來亦是發展機遇，又指本港面對財政困難，政府仍在預算案宣布注資15億港元到兩個基金協助中小企，鼓勵本港企業要升級轉型。