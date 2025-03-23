義氣仔女計劃 培訓義工「替假」護老者

【本報訊】仁愛堂推出「替假護老者『義氣仔女』培訓先導計劃」，透過招募並培訓社區義工，為九龍城區的獨居長者、雙老長者，以及欠缺支援的護老者，提供上門看顧服務等，讓護老者「放假」休息。主辦單位期望為100名護老者提供共5,000小時的「替假服務」，亦希望未來將計劃擴展至其他地區。

暫服務九龍城區 未來再擴展 先導計劃於昨日舉行啟動禮，仁愛堂主席鄭偉康表示，希望透過計劃喚起公眾對護老者的關注，並繼續為有需要長者、護老者及社區人士提供支援，亦期望未來將計劃擴展至其他地區，並且鼓勵更多市民參與社區活動，讓更多長者及照顧者可以受惠。

「先導計劃」於今年1月展開，為期兩年，期望每年招募並培訓50名社區義工，提供上門看顧服務，包括陪伴外出、簡易訓練及運動等，預計可為100名護老者提供總共5,000小時的「替假服務」。目前已有20名社區人士登記成為「義氣仔女」，其中13人已完成訓練，並正式投入服務。