300安老院舍承諾「減約束」 提升長者尊嚴

【本報訊】「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」昨日舉行，300院舍簽署全港首個「減約束」約章，院舍引入自立支援安排，提升長者的生活質量和尊嚴。與會嘉賓透過親身體驗約束，感受長者受約束的不適，反思減少約束的重要性，並共同推動安老服務的改善。當局表示，樂見安老業界願意去推動減約束，未來施政工作應提升長者自主能力。

啟動禮上300間安老院舍簽署了全港首個「減約束約章」承諾減少使用約束物，這些院舍包括非政府機構津助院舍、日間護理中心及私營的安老院和殘疾院舍等。

提倡「支援有愛 自立無礙」 《安老業減約束約章》內容包括，共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式，為體弱長者提升晚年的生活質素和幸福感，提倡「支援有愛、自立無礙」的關愛文化；以積極的態度持續推動機構實踐約章；為實踐減約束行動，必要時向跨專業人士和團體進行諮詢和指導，以循序漸進方式達致以人為本的照顧計劃。

勞工及福利局副局長何啟明表示，本港作為全球人均壽命最長的城市之一，如何讓長者更長時間地保持自主和自立，是未來施政工作的重要方向。他提到，日後安老院舍相關條例修改後，人手比例及院舍面積亦會提升，在政府和業界的合作下將盡量減少對長者的約束。