外送員 勞僱關係多不明 陷無遣散費困境

逾萬人為平台工作 遇結業「解聘」淚一殼 外送服務已成港人生活中不可或缺的一個板塊，但外送員卻大都以「自由工作者」或「自僱人士」身份與平台合作，早前大型外送平台戶戶送（Deliveroo）宣布會撤離後，有工會收到200多宗外送員求助，該工會議員黃國透露，本港有逾萬人從事外賣及送貨平台工作，模糊的勞僱關係會令這批從業員缺乏保障，不少求助的外送員均面臨無遣散費、無補償的困境。建議本港參考內地模式，確立外送員和平台企業的僱傭關係，盡快修例既保障僱員，又可推動平台經濟發展。

政府於2023年12月至2024年3月期間進行的統計顯示，香港約有近1.3萬人從事外賣及送貨平台工作。黃國指，本港外送員往往受制於平台企業的「規定」，勞僱關係不明確，工作時遇意外更或保險保額不足，其次亦缺乏收入和其他勞工權益缺乏保障。

內地依「用工事實」 認定勞動關係 平台經濟雖然已經在全球形成一股風潮並衍生新就業形態，但黃國指不少國家和地區正為平台工作者制訂相應的保障，例如新加坡就透過立法，為依賴線上平台謀生的從業員提供法律保障，使其成為全球最早立法保障平台工人退休、工傷和工會權益的國家之一。內地新就業形態勞動者多達8,400萬人，單是外送騎手便有1,000萬人，去年12月，最高人民法院就發布指導性案例，明確依「用工事實」認定勞動關係，視乎是否存在「支配性勞動管理」，即勞動者需否遵守工作規則、演算法規則、勞動紀律和獎懲辦法等，切實保護勞動者合法權益。

促部門借鑑經驗 盡快研究立法 黃國指，保障勞工與企業發展並不矛盾，本港是法治社會，亦是先進發達的經濟體，在完善平台工作者權益保障機制方面，相關立法進程不應滯後於社會發展，建議政府借鑑內地的做法，為本地平台工作者確立與平台之間的僱傭關係，盡快展開跨部門研究，並積極與業界、平台工作者團體等持份者商討可行的立法建議方案，以確保改革既能保障勞工權益，又能夠維持市場競爭力。