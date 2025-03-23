650醫生參與慢病共治 增幅差強人意

【本報訊】「慢性疾病共同治理先導計劃」周五（28日）開始提供血脂檢查，連同原有的糖尿病及高血壓檢查，將覆蓋「三高」各項指數。基層醫療健康專員彭飛舟昨表示，目前約有650名醫生參與計劃，增幅較緩慢，市民可透過地區康健中心，配對家庭醫生進行篩查，參加者的共付額仍維持約150元。若被診斷出有高血脂，首年可享有最多4次資助診症，第二年起每年最多兩次。

彭飛舟昨日出席一個電台節目，有市民致電表示，指自己家住天水圍，去年開始參與計劃。但她選擇的醫生不設預約，加上診所於計劃下提供的診症名額又有限，就算提早到場排隊，亦未必能獲診症，且其他醫生情況亦如是。

集中九龍港島 有病人需跨區 彭就指，目前約有650名醫生參與計劃，形容增幅較緩慢。而參與計劃的家庭醫生，較多集中在九龍及港島區，故有病人需要跨區才能參加「慢病共治」計劃。他承認醫生數目的確影響計劃安排，未必做到盡善盡美，當局會盡量向醫生反映病人的難處，希望醫生盡量調節，當局亦已改善電腦系統，便利醫生工作。他又指，「三高」屬常見疾病，若不處理會演變成心血管及眼病變等疾病，而高血脂病情穩定性較高，認為減少第二年的資助診症次數，亦已足夠控制病情。