借貸40億 啟用後年年蝕錢 政府准還款順延

【本報訊】中大醫院於2016年動工、2021年落成並啟用，工程費用總額估計達63.33億元，其中有23億元由中大以股本方式注資，其餘40.33億元則來自政府貸款。該貸款的還款期原定於2023年開始，惟醫院落成後遭遇新冠疫情，收益大受影響，政府早前批准該院以「2+3」年形式順延還款，上月28日立法會財委會檢視了順延還款安排，獲無人反對下通過餘下3年的順延期，即中大醫院可延至2028年才開始還款。

中大醫院落成以來，每年均錄得約數億元虧蝕，院方曾於2023年推算2024至25年度有望轉虧為盈，但今年公布的最新推算，又指虧蝕會延續至2025至26年度。根據立法會資料，醫院的首次還款額預計超過5.5億元，但至2028至29年度，醫院的期末現金結餘料只有5.4億元，極有可能依舊還款無力。

提供公共醫療代替利息 屬於私營醫院的中大醫院，亦有提供公共醫療服務，以代替支付有關款項的利息，估計應付利息大致折合為120,749個住院病床日數。截至2024年年底，院方已合共提供相等於11,144個住院病床日數的公共醫療服務。

另外，按照服務契約，醫院已於2023至24年期間，接收來自醫管局轉介的15,253宗專科門診新症和5,720宗日間手術個案。