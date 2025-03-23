獨家報道：中大醫院60億工程露破綻 手術中途變水舞間

醫護狼狽拉布遮擋 衞生署蒙鼓裏荒唐 建院僅4年、獲政府貸款40多億元、總投資額逾60億元興建的中文大學醫院爆出手術期間天花板漏水事故！本報獲悉，中大醫院早前為一名女病人進行眼科手術期間，天花板忽然漏水，手術室驚變「水舞間」，醫護人員當時慌忙扯膠布遮蓋病人及手術床，但仍有大型儀器被淋濕。中大醫院證實手術室曾發生漏水事件，立即停用涉事手術室，又稱當時病人手術已近最後階段，沒有受事件影響。事發至今已超過10日，衞生署卻稱沒接獲通報，會跟進事件。有醫生指，手術室應為無菌空間，天花板漏水可能帶菌，現不知當日手術是哪種，若涉及眼球開刀，病人一旦出現細菌感染，嚴重者可引致失明。

天花板漏水「已不是首次」 今次事件發生於本月10日，事發地點是該院日間手術室。本報接獲的事發片段顯示，一間疑似正進行手術的手術室天花板多處不斷漏水，片中可見幾名身穿手術袍的醫護人員，有人拿起防水布遮蓋手術床及儀器，也有人在手術床邊應變。據知情人士表示，中大醫院手術室天花板漏水「已經不是第一次」，只是今次發生在手術期間，質疑醫院管理層一直有意隱瞞事件，沒向衞生署通報。

本報就此向中大醫院兩度查詢，院方首次回覆時，只稱院內「一個日間手術室曾出現天花板漏水情況」，院方已立即跟進及進行維修，病人服務不受影響。而該手術室會待空氣質素等水平達標後，才重新開放使用。

回應含糊 無解釋事故起因 對於院方含糊其詞，記者再追問是否手術期間漏水、病人情況等細節，院方始承認「日間手術室於手術途中曾出現天花板漏水」，強調當時手術已屆最後階段，病人的手術及術後情況未受影響，惟未有解釋事故的起因。

衞生署回覆本報查詢時則證實，從沒接獲中大醫院呈報有關手術室天花板漏水事件，署方會向該院了解並適當跟進。署方發言人提到，私家醫院須根據《私家醫院實務守則》向署方通報須呈報事件，包括醫療風險警示事件、重要風險事件及其他須呈報事件（例如不尋常地集中出現的傳染病個案等）。

涉眼科手術 「滴中」可致盲 眼科專科醫生羅智峯表示，所有眼科手術都需要進行全身或局部麻醉，其中最常見的眼科手術是白內障手術。被問及若手術期間發生天花板漏水的影響，他就指出，所有手術室都要求「乾淨」，而手術室的天花板、地板等雖然會定期清潔，惟並非「無菌」、「消毒」的狀態，故天花板的水若帶有細菌，滴中病人眼部或經工具接觸就可能導致感染。

他續指，若是感染的部位是眼皮，未必會導致嚴重後果，但漏水情況出現在白內障、黃斑點、青光眼等需要對眼球開刀的手術途中，一旦因而引致感染，可能會引起「眼內炎」，嚴重者甚至會導致失明。政治組