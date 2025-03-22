龍七公：美加繼續割裂 魯比奧被祭旗

美國與加拿大曾是北美洲一對唇齒相依的兄弟，但在特朗普今年1月上任後，這對大佬與小弟便先爆口角，最近更直接反面，就關稅、國家地位一再正面較勁。加拿大日前換總理，有深厚金融背景的卡尼接替杜魯多，而卡尼上任第一件事便是出訪歐洲，第一招更是反擊特朗普的「美國第51州」論。卡尼說，加拿大是「非歐洲國家中最歐洲化的國家」，在歐洲尋求新夥伴。

卡尼這一着有何作用？當然是抱團共同對抗美國。卡尼說，加拿大需要加強與法國等歐洲盟友的關係。他亦指安全是加拿大政府的首要任務，「我們要加強安全，同時還要多元化我們的貿易和商業關係，當然還要與歐洲和英國建立這種關係」。

說到這裏，先要介紹一下卡尼的背景，這位曾擔任加拿大央行行長的金融精英，先後畢業於哈佛大學及牛津大學，曾擔任英國央行行長近7年，因此，卡尼與英國政府稔熟，這次訪問歐洲，除了與法國交好外，亦着重與英國政府建立更密切關係。

迷你紅地氈迎接 新總理與特朗普對着幹，加拿大外交層面的官員對美國亦一肚子氣，甚至上演外交版的小鬼難纏！本月13日，美國國務卿魯比奧到加拿大參加外長會議，誰料他抵達加拿大的禮賓儀式成了全球笑點，事關加拿大以一塊迷你紅地氈迎接，小小的紅地氈大概只能走5步，然後便是濕漉漉的水泥地，魯比奧啞子吃黃連走完了這條詭異的路，留下外交界不少議論。

美國網上有不少評論，指摘加拿大對魯比奧的迎賓安排太粗劣，但沒有紅地氈是不合規格，地氈小點，似乎又找不到罪名，美國國務院也無從發作。

不過，加拿大的新招不斷，最新一招是可能中止2023年1月簽訂向美國購買F35戰機的交易。當年美加還是兄弟邦的時候，美國批准向加拿大出售最先進的F35戰機，結果加拿大與美國洛歇馬丁公司簽署以190億加幣購買88架F35戰機的合約，按現時的匯率計算，合約總值約為132億美元。

加拿大國防部發言人日前表示，卡尼要求加拿大國防部確認這個合約是否該國最好的投資，以及有否其他選擇。卡尼這個指示，與指令加拿大國防部推翻有關合約沒有多大分別。

話說這筆合約總價132億美元，加拿大已支付了首批16架戰機的費用，若加拿大不再履行餘下合約，美國的損失將高達百億美元。關稅戰之外，還要煞停巨額軍需合約，加拿大這一招，可能昭示未來還有更多訂單待變。加拿大用美式美製的東西多了，國防系統的訂單更是源源不絕，如今大家反面，連供給美國的電力供應都可能隨時中斷，其他訂單轉交別國，亦很正常。

美國橫蠻慣了，打人從來不理別人感受，如今也嘗到了痛，會以更大動作報復？還是另出他招？北美風雲待上演。