冰鑑春秋：送台積電還被嫌髒

白宮表示，特朗普將在4月2日給各貿易夥伴國一個對等關稅數字，特朗普尤其在意那些對美國徵收高關稅並且貿易量大的前15%貿易夥伴，甚至形容這些國家為「骯髒15國」（the dirty 15），不過他並未指明是哪些國家。有外媒列出美國的前十五大貿易夥伴，其中包括墨西哥、加拿大、中國大陸、德國、日本、南韓、台灣、越南、英國、印度、愛爾蘭、荷蘭、意大利、法國、巴西。也就是說，台灣很可能也名列其中。

實際上，早在去年，台灣便已經被列入匯率操縱觀察名單，而根據美國的定義，要被選為匯率操縱國必須滿足以下三項條件：一、對美商品貿易順差超過150億美元。二、經常帳順差對GDP比率逾3%或依財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1%。三、淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月或以上為淨買匯月數。而台灣去年對美貿易順差超過750億美元。

也就是說，即使台灣連台積電都送給了美國爸爸，特朗普的磨刀霍霍卻並未停歇，仍可能被嫌太「髒」，對台灣多項產品祭出報復性關稅。

只是，其他國家地區都是在美國用關稅要挾時，拿出己方握有的籌碼來談判，台灣卻是在談判之前，就已經把最大的籌碼送出，接下來到底要如何談判？還有甚麼能夠幫助台灣逃過特朗普的無情關稅大刀？

但賴清德政府不管這些，不但堂而皇之宣布將加大對美投資，還老實不客氣地說台灣將有很多供應鏈產業會去美國落地，而且不用擔心，因為這是民主的供應鏈，象徵台美的緊密合作。綠營側翼更High喊：「髒有甚麼關係，美國承認台灣是國家了！」這就是標準的不知死活吧！